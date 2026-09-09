Ситуация осложнилась, – Братчук сообщил, где продвигаются россияне на юге
Россия усиливает наступательные действия на Запорожском фронте, который остается одним из приоритетных для оккупантов после Донецкой области. Наибольшая напряженность сейчас возникла на участках, где враг пытается расширить зону давления и создать угрозу важному оборонному и логистическому узлу Сил обороны Украины.
Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, где россиянам удалось продвинуться на несколько километров и какую дальнейшую схему наступления они могут попытаться выстроить. Для поддержки атак противник активнее применяет УАБы, дроны и артиллерию, в то же время Силы обороны Украины наносят удары по российской логистике и ищут способы сорвать планы наступления.
Россияне пытаются охватить Ореховский узел
\Наибольшее напряжение сейчас наблюдается на Запорожском фронте, где враг активизировал действия сразу на нескольких участках. Российские войска ведут бои в районе Малых Щербаков и Малой Токмачки и имеют тактические продвижения на несколько километров.
Ситуация, к сожалению, на Гуляйпольском направлении на сегодняшний день осложнилась. Враг ведет бои в направлении Малых Щербаков, Малой Токмачки, на этих участках пытается продвигаться,
– сказал Братчук.
Дальнейшие действия россиян могут быть направлены на расширение наступления еще на одном участке. Их цель – максимально охватить Ореховский оборонительный узел, который одновременно имеет важное значение для логистики Сил обороны Украины на всем Запорожском направлении.
Я думаю, что враг попытается активизировать и третье направление, чтобы максимально охватить Ореховский оборонительный узел, а дальше – оккупировать его. Это также логистический узел для всей нашей обороны на Запорожском фронте,
– объяснил спикер Украинской добровольческой армии.
Для поддержки наступления россияне активнее применяют авиацию, в частности КАБы, дроны и артиллерию. Силы обороны Украины пока сдерживают врага, параллельно продолжают наносить удары по российскому сухопутному коридору и логистике, чтобы ослабить давление. Не исключены и контратакующие действия, поскольку Запорожский фронт сейчас остается одним из приоритетных для России после Донецкой области.
Братчук оценил ситуацию на Запорожском фронте: смотрите видео