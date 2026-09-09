Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, де росіянам вдалося просунутися на кілька кілометрів і яку подальшу конфігурацію наступу вони можуть спробувати вибудувати. Для підтримки атак ворог активніше застосовує КАБи, дрони й артилерію, водночас Сили оборони України б'ють по російській логістиці та шукають способи зірвати наступальні плани.

Росіяни намагаються охопити Оріхівський вузол

Найбільше напруження зараз виникло на Запорізькому фронті, де ворог активізував дії одразу на кількох ділянках. Російські війська ведуть бої в районі Малих Щербаків і Малої Токмачки та мають тактичні просування на кілька кілометрів.

Ситуація, на жаль, на Гуляйпільському напрямку на сьогодні ускладнилася. Ворог веде бої у напрямку Малих Щербаків, Малої Токмачки, на цих локаціях намагається рухатися,

– сказав Братчук.

Подальші дії росіян можуть бути спрямовані на розширення наступу ще на одному відтинку. Їхня мета – максимально охопити Оріхівський оборонний вузол, який водночас має важливе значення для логістики Сил оборони України на всьому Запорізькому напрямку.

Я думаю, що ворог спробує проявити і третій напрямок, щоб максимально охопити Оріхівський оборонний вузол, а далі – окупувати його. Це також логістичний вузол для всієї нашої оборони на Запорізькому фронті,

– пояснив речник Української добровольчої армії.

Для підтримки наступу росіяни активніше застосовують авіацію, зокрема КАБи, дрони та артилерію. Сили оборони України поки стримують ворога, паралельно продовжують бити по російському сухопутному коридору й логістиці, щоб послабити тиск. Не виключені й контратакувальні дії, адже Запорізький фронт зараз залишається одним із пріоритетних для Росії після Донеччини.

Братчук оцінив ситуацію на Запорізькому фронті: дивіться відео