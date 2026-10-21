Россия сосредоточила подразделения 5 армий в Запорожской области: Свитан раскрыл истинную цель наступления

Россия сосредоточила подразделения пяти армий в Запорожской области. Роман Свитан объяснил, почему оккупанты стремятся расширить сухопутный коридор в Крым и что может сорвать их наступление.

Россия продолжает наступательные действия в Донецкой области и сосредотачивает бронетехнику на Запорожском направлении. Вблизи Гуляйполя оккупанты сосредоточили подразделения пяти армий и одного корпуса, пытаясь создать условия для расширения сухопутного коридора в Крым.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему россиянам нужно отодвинуть украинский огневой контроль от путей снабжения на юге и что может помешать их планам. Он также оценил удары по российской инфраструктуре, переговоры с США и возможности создания недорогих украинских ракет для ПВО.

Удары по тылу России

Украинские беспилотники провели атаку на перекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области, которая входит в технологическую систему "Транснефти". Объект связан с транспортировкой нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и бензина, а его пропускную способность Свитан оценивает примерно в 300 тысяч тонн в год.

Подобные станции работают и в районе "Унечи", где через один технологический коридор проходят маршруты транспортировки нефти и нефтепродуктов. В частности, часть инфраструктуры связана с поставками дизельного топлива, бензина и авиационного керосина с Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

На "Никольском", по словам эксперта, загорелся как минимум один резервуар. Однако он считает, что гораздо более ощутимых результатов можно достичь ударами по большим перекачивающим узлам, где сосредоточены значительные запасы сырья, таким как Самарская станция.

Если есть возможность уничтожить или остановить такую станцию, ею нужно воспользоваться. Но главное сейчас – нефтеперекачка и нефтепереработка. Массированный удар по ключевой станции, такой как Самарская, имеет гораздо больший смысл,

– пояснил Свитан.

Результаты последних налетов на Санкт-Петербург он оценил сдержанно. Беспилотники смогли добраться до промышленных объектов вблизи порта, однако, по его словам, не достигли важной цели в районе Приморска. Интенсивность атак именно на нефтеперерабатывающие заводы также снизилась.

Уже вторая неделя прошла, а ни один нефтеперерабатывающий завод даже не был поврежден. Скорее всего, сейчас у нас спад в производстве дронов. Другой причины пока не вижу. Возможно, идет длительное накопление беспилотников перед выполнением боевой задачи,

– предположил полковник запаса.

Причины уменьшения количества ударов по НПЗ точно неизвестны. В то же время возобновление таких атак, по мнению Свитана, особенно важно в связи с подготовкой российских войск к наступательным действиям с применением бронетехники.

Еще одной целью стал узел связи в оккупированном Донецке. Россияне приспособили бывшую инфраструктуру "Укртелекома" к собственным потребностям, используя здание и оборудование для обеспечения связи оккупационных структур.

В этом здании располагался основной узел "Укртелекома". Россияне переоборудовали его под свою систему связи. Там также находятся серверы, которыми пользуются российская ФСБ и местные оккупационные спецслужбы. Это одна из основных систем связи на оккупированном Донбассе,

– рассказал военный эксперт.

Точный масштаб повреждений объекта неизвестен. Однако поражение такого оборудования может повлиять на работу оккупационных коммуникаций, если у россиян нет достаточного количества резервных систем.

Ставка на Конгресс США

Дональд Трамп продолжает говорить о переговорах с Владимиром Путиным по Украине и другим международным вопросам. В то же время Киев расширяет контакты с американскими политиками, которые могут влиять на решения Белого дома.

Владимир Зеленский обсуждал с госсекретарем Марко Рубио работу Starlink, раннее предупреждение о баллистических ударах и поставки вооружения. Параллельно в американском Конгрессе усиливаются споры по поводу политики Трампа в отношении России. В частности, сообщалось о готовности республиканцев Брайана Фицпатрика и Дона Бейкона блокировать отдельные инициативы администрации без более жесткой позиции Вашингтона в отношении Кремля.

Свитан считает, что Украине стоит сосредоточиться на институциональных контактах, а не на постоянном реагировании на противоречивые заявления американского президента.

Трамп – это уже старая песня. О нем нужно забывать. На него не стоит обращать внимания и ни в коем случае с ним не ссориться. В этом нет смысла. Он сейчас будет говорить что угодно, в основном для внутренней американской аудитории,

– заявил полковник запаса.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс политическая ситуация в США может измениться. По прогнозу Свитана, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, а при определенных обстоятельствах и над Сенатом. Это могло бы ограничить возможности Трампа проводить собственные законодательные инициативы, хотя результаты голосования остаются неизвестными.

Американский президент при этом сталкивается с недовольством из-за роста цен на нефть, бензин и дизельное топливо. Свитан связывает часть этих проблем с войной на Ближнем Востоке и считает, что Трамп пытается избегать публичного обострения отношений с израильским руководством.

Для Украины важно поддерживать отношения с обеими американскими партиями, не привязывая военную помощь к позиции одного политика.

Переориентироваться нужно на контакты с Конгрессом, Палатой представителей и Сенатом. Причем с обеими партиями. Если политики поддерживают Украину и сохраняют принципиальную позицию в отношении России, с ними нужно работать независимо от их партийной принадлежности,

– подчеркнул Свитан.

Подобный подход эксперт объясняет ролью парламентов в демократических государствах. В Украине решения, требующие законодательного оформления, также не могут зависеть исключительно от договоренностей между президентами, поскольку соответствующие полномочия имеет Верховная Рада.

Трамп, по предположению Свитана, может стремиться привлечь Путина к возможным переговорам с Си Цзиньпином, чтобы укрепить свои позиции перед Китаем. Однако Россия сама в значительной степени зависит от Пекина, поэтому ее участие в таком формате не обязательно обеспечит американскому президенту преимущество. Мотивы возможной трехсторонней встречи остаются предметом политических оценок.

F-16 или Gripen

Украина обсуждает с представителями Lockheed Martin локализацию ремонта и технического обслуживания военной техники. Для боевой авиации одной из важнейших задач остается создание возможностей полноценно ремонтировать истребители F-16 без длительного ожидания на зарубежных предприятиях.

В настоящее время необходимость проводить часть работ за рубежом может сокращать количество самолетов, доступных для выполнения боевых задач. Украина располагает авиационными предприятиями и специалистами с опытом ремонта военной техники, однако для обслуживания F-16 требуются соответствующие технологии и оборудование.

Если мы не сможем полностью обслуживать эти самолеты, то у нас будет несколько десятков F-16, а выполнять задачи будет лишь половина. Другая половина будет ждать своей очереди на ремонт. Тогда какой смысл в таком количестве самолетов?

– пояснил Свитан.

Ремонтные мощности можно развернуть в Украине при наличии надежного прикрытия ПВО или вблизи границы со странами-партнерами. Организацией такого сотрудничества, в частности заказами и финансированием, должно заниматься в первую очередь Министерство обороны.

В то же время в долгосрочной перспективе Свитан предлагает ориентироваться на шведские Gripen. Имеющиеся F-16 могут продолжать службу, но будущее развитие украинской боевой авиации эксперт связывает с европейской платформой, прежде всего с ее двухместной конфигурацией.

Оптимальный вариант – переходить на шведские Gripen. Причем сразу заказывать двухместные машины, чтобы расширять перечень задач. Второй член экипажа может заниматься управлением дронами, разведкой, созданием помех и радиоэлектронной борьбой,

– отметил полковник запаса.

При соответствующем оснащении самолет мог бы выполнять функции воздушного пункта управления, поддерживая связь с беспилотниками на значительном расстоянии. Подобный подход к использованию двухместных боевых машин Свитан объяснил на примере южнокорейских самолетов семейства T-50.

Шведское направление он считает перспективным и по политическим причинам. Швеция входит в Объединенные экспедиционные силы JEF, действующие под британским руководством, а сотрудничество с североевропейскими государствами может уменьшить зависимость Украины от изменений политического курса США.

Переговоры с Москвой

Американская сторона продолжает искать возможности для переговоров о завершении войны. В частности, обсуждались встречи Стива Виткоффа в Осло и его возможный дальнейший визит в Москву, хотя конкретные условия будущих договоренностей остаются неясными.

Свитан крайне скептически оценивает возможность длительного мира с Россией при нынешней модели ее государственной политики. Он считает, что имперские амбиции Кремля будут оставаться угрозой для Украины даже после потенциального прекращения боевых действий.

С Россией мира не будет. Не может быть настоящего мира с таким соседом, пока Российская Федерация существует как империя. После всего, что произошло, невозможно просто вернуться к прежним отношениям,

– убежден военный эксперт.

В качестве исторического примера он приводит распад Советского Союза, когда экономические и политические противоречия привели к потере Москвой контроля над союзными республиками. По мнению Свитана, подобные процессы когда-нибудь могут произойти и в Российской Федерации, хотя это лишь его прогноз.

Именно поэтому он предлагает рассматривать возможность более широких политических контактов с представителями отдельных российских республик и движений, выступающих против централизованной власти Москвы.

Нет смысла вести переговоры только с Москвой и Путиным. Разговаривать нужно с составляющими Российской Федерации – республиками. Если контакты уже есть, их нужно развивать. Если нет, нужно налаживать,

– заявил Свитан.

Среди возможных направлений он назвал Татарстан, Республику Саха и представителей ингушских политических структур в изгнании. Также он упомянул об исторических украинских общинах "Зеленого Клина" на Дальнем Востоке, с которыми связывает возможность развития будущих контактов.

Практические перспективы таких инициатив остаются неопределенными. Между тем очередные поездки американских посредников в Москву Свитан не считает достаточным инструментом для изменения позиции Кремля без серьезного экономического давления.

Дешевые ракеты ПВО

Еще в 2024 году украинским разработчикам поставили задачу создать недорогие ракеты класса "земля – воздух" для борьбы с российскими беспилотниками. Предельная стоимость таких изделий была определена на уровне 20 тысяч долларов, а отдельные компании, по информации бывшего руководителя Brave1 Андрея Гриценюка, уже предлагают решения примерно за 10 тысяч.

Однако наличие разработок не означает, что Украина получила достаточное количество серийных ракет. Свитан считает, что в течение последних двух лет приоритет в финансировании отдавали дронам-перехватчикам, хотя часть из них имеет ограниченные возможности против скоростных целей.

Задача разработать такие ракеты была поставлена, но производство не профинансировали. Вот в чем проблема. Мы уже два года говорим, что оптимальный вариант – дешевые ракеты малой дальности, а деньги преимущественно направляли на дроны-перехватчики,

– подчеркнул полковник запаса.

По его мнению, при больших объемах производства себестоимость отдельных ракет могла бы составлять всего несколько тысяч долларов. Речь идет об относительно простых системах с небольшим двигателем, системой управления и боевой частью, компоненты которых при серийном выпуске можно изготавливать дешевле.

Двадцать тысяч долларов – это дорого для такой ракеты. За двадцать тысяч можно изготовить десять таких ракет, а не одну. Основная задача – низкая цена, чтобы вновь не допустить завышения стоимости,

– считает Свитан.

Приведенные им цифры являются оценкой, а не подтвержденной себестоимостью конкретного изделия. Фактическая цена будет зависеть от комплектующих, технических характеристик, масштабов заказа и затрат на налаживание производства.

В качестве примера более доступного ракетного вооружения эксперт назвал американские APKWS, созданные на основе ракет Hydra с системой лазерного наведения. Их можно использовать с самолетов, вертолетов и наземных пусковых установок.

По словам Свитана, Украина могла получить партию примерно из 20 тысяч таких ракет, однако запланированные поставки переориентировали на нужды Израиля.

Развитие собственного производства Свитан связывает с изменениями в руководстве Министерства обороны. Среди перспективных разработок он упомянул ракету РК-19 от КБ "Луч" и предположил, что первые серийные образцы могут появиться до конца года.

Когда ракета будет стоить около двух тысяч долларов, можно будет развернуть вдоль фронта две сотни пусковых установок. При боевой дальности примерно десять километров и высоте поражения семь-восемь километров можно создать мощный барьер ПВО,

– предположил военный эксперт.

Такой сценарий будет зависеть от реальных характеристик ракет, темпов производства и возможностей систем обнаружения целей. Свитан также рассматривает возможность применения подобного вооружения против управляемых авиационных бомб, однако эффективность такого перехвата еще предстоит подтвердить.

Потребность в недорогих средствах ПВО растет из-за применения Россией реактивных беспилотников и новых относительно недорогих ракетных изделий. В частности, Свитан упомянул о "Бандероли" и других эрзац-ракетах, количество которых противник, по его прогнозу, будет пытаться увеличить для истощения украинской ПВО средней дальности.

Наступление в Донецкой области

Российские войска продолжают проводить атаки на Добропольском направлении, неся значительные потери. Бойцы 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" сообщали об участках, где оккупанты продвигаются через позиции, на которых остались тела погибших российских военных.

Ранее противник пытался развивать наступление вблизи Лимана, чтобы создать угрозу окружения Славянска с севера через Святогорск. Однако украинская операция "Вивальди", по оценке Свитана, сорвала эти планы и заставила россиян менять направления дальнейшего продвижения.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться ближе к Черному Жеребцу, куда, по словам эксперта, привлекли силы 1-й танковой армии. Использованию бронетехники могут способствовать туманы, низкая облачность и осадки, которые затрудняют работу украинской воздушной разведки.

Прямое продвижение через Доброполье к Барвинково Свитан считает слишком рискованным. Российская группировка может оказаться под ударами с флангов, поэтому противник, вероятно, сначала попытается расширить занятые позиции.

Они будут пытаться расширять свои позиции в районе Мирнограда и Родинского, оказывать давление на Доброполье, а затем, скорее всего, двигаться в сторону Дружковки и Краматорска. Но это прогноз, и вряд ли широкомасштабное наступление на этом направлении состоится в этом году,

– отметил Свитан.

Контроль над районом Доброполья важен для россиян из-за угрозы фланговых ударов во время возможного продвижения к Краматорску. В то же время до конца 2026 года эксперт ожидает скорее локальных попыток расширения российских позиций, чем большой наступательной операции.

Цель наступления в Запорожской области

На Запорожском направлении россияне создали значительную группировку в районах Гуляйполя и Орехова. Сообщения о присутствии пяти армий не означают, что противник перебросил туда пять полноценных армейских соединений: силы накапливались в течение нескольких лет.

Это не пять армий в полном составе. Это подразделения пяти армий и одного корпуса, приданные основной группировке в районе Гуляйполя. Их там накапливали несколько лет, в частности в районе Пологов,

– уточнил полковник запаса.

Пологи стали важным военным и транспортным узлом оккупантов. В район ведут железнодорожные маршруты через Токмак, Мелитополь, Черниговку, Бердянск и Волноваху, а через Комыш-Зорю проходит сообщение со стороны Мариуполя. Часть штабов российской группировки, по словам Свитана, развернули именно вблизи Пологов и Черниговки.

В течение последних недель оккупанты продолжают подтягивать бронетехнику. Она может быть использована для атак в направлении Гуляйполя и Орехова, хотя захват этих населенных пунктов не является конечной задачей российского командования.

Для России важно расширить полосу оккупированной территории вдоль сухопутного маршрута от Ростова через Мариуполь и Мелитополь до Чонгара. Украинские средства поражения создают угрозу этой логистике, поэтому противник стремится увеличить расстояние между транспортными путями и линией фронта.

Основная стратегическая задача – отодвинуть наши возможности огневого контроля над сухопутной дорогой от Мариуполя, фактически от Ростова, до Мелитополя и Чонгара. Для этого им нужно отодвинуть линию фронта примерно на 150 километров,

– пояснил Свитан.

Реализация такого плана, по его оценке, предполагала бы захват всей левобережной части Запорожской области и продвижение на юго-восток Днепропетровской области к району трассы Донецк – Запорожье и населенному пункту Покровское.

Подобные задачи оккупанты ставили и раньше, однако их выполнение затрудняется значительным расстоянием от основных баз снабжения. Продвигаясь вглубь украинской территории, российские войска будут вынуждены удлинять маршруты доставки топлива, боеприпасов и техники.

Дополнительной проблемой может стать необходимость восстанавливать или продлевать железнодорожное сообщение. Такие маршруты будут оставаться в зоне досягаемости украинских средств поражения, что создаст постоянную угрозу для перевозок.

Россияне могут использовать осенние туманы и низкую облачность для перемещения бронетехники, когда украинским дронам сложнее наблюдать за передвижениями. Однако для длительных наступательных действий противнику необходимо обеспечивать значительные объемы дизельного топлива.

Оптимальный вариант – обездвижить российскую армию, уничтожить запасы и производство дизельного топлива. Другого варианта я не вижу. Без дизеля танк не едет. На лошадях его тоже не потянешь, слишком тяжелый,

– подчеркнул военный эксперт.

По оценке Свитана, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут существенно затруднить снабжение бронетанковых подразделений еще до начала более масштабных наступательных действий. Особое значение будет иметь способность Украины поражать топливные запасы и транспортную инфраструктуру противника, который пытается растянуть свои логистические маршруты на юге.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите видео