Может быть два сценария, – военный дал прогноз по боям на Юге
- Россия перебрасывает силы на Запорожское направление и усиливает давление на Юге Украины, используя даже тыловые подразделения.
- Александр Мусиенко отметил, что существуют два сценария, которые будут определять ход боев на южном фронте в ближайшее время.
Россия перебрасывает силы на Запорожское направление и усиливает давление на Юге Украины. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что в штурмы бросают даже тыловые подразделения.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему враг смещает приоритеты на южный фронт. Он очертил два сценария, от которых будет зависеть ход боев в ближайшие дни и недели.
Запорожский Юг становится одним из приоритетов России
Россия перебрасывает подразделения на Запорожское направление и пытается усилить давление на Юге. Это выглядит как попытка найти участок, где можно быстрее получить результат, потому что под Покровском оккупанты погрязли в изнурительных боях и потеряли темп.
Параллельно враг снимает силы с других отрезков, чтобы не терять инициативу.
Если смотреть с конца 2025 и начала этого года, одним из приоритетных направлений для врага становится запорожский Юг,
– сказал Мусиенко.
Он пояснил, что планы России относительно Юга были давно и связаны с попытками расширить наступление и давить в сторону побережья. Сейчас ближайшие штурмовые действия покажут, сможет ли противник перейти от тактических атак к более масштабным действиям. Но есть и вариант, когда России придется взять паузу, чтобы перегруппироваться и снова искать слабые места в обороне.
Может быть второй сценарий: российским войскам нужна будет оперативная пауза от нескольких дней до нескольких недель,
– отметил он.
Даже в случае такой паузы штурмы не исчезнут полностью, но могут не дать врагу ощутимых территориальных достижений. Этот период, по его словам, Украина может использовать, чтобы усилить позиции и бить по складам, скоплениях и подразделениях БПЛА в оперативном тылу противника. В то же время Россия может пытаться компенсировать неудачи на фронте террористическими ударами по Украине, в частности по объектам энергетики.
Ситуация на Запорожском направлении: что известно в последнее время
- На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия с ограниченными продвижениями врага, который пытается использовать непогоду и тактику инфильтрации малыми группами. В то же время Силы обороны Украины проводят контратаки, уничтожают штурмовые подразделения противника и удерживают позиции, в частности вблизи Орехова, Гуляйполя и Степногорска.
- Российские войска продолжают милитаризацию Запорожской АЭС, размещая технику и вооружение непосредственно возле ядерных реакторов и используя территорию станции для запусков беспилотников. Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права и создают дополнительные риски для безопасности региона.
- Враг не оставляет попыток прорваться к Степногорску, который имеет стратегическое значение из-за господствующих высот и близости к Запорожью. По данным Сил обороны Юга, россияне штурмуют позиции вблизи Плавней и Приморского, стремясь взять населенный пункт под контроль, однако пока без успеха.