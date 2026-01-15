Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему враг смещает приоритеты на южный фронт. Он очертил два сценария, от которых будет зависеть ход боев в ближайшие дни и недели.

Запорожский Юг становится одним из приоритетов России

Россия перебрасывает подразделения на Запорожское направление и пытается усилить давление на Юге. Это выглядит как попытка найти участок, где можно быстрее получить результат, потому что под Покровском оккупанты погрязли в изнурительных боях и потеряли темп.

Параллельно враг снимает силы с других отрезков, чтобы не терять инициативу.

Если смотреть с конца 2025 и начала этого года, одним из приоритетных направлений для врага становится запорожский Юг,

– сказал Мусиенко.

Он пояснил, что планы России относительно Юга были давно и связаны с попытками расширить наступление и давить в сторону побережья. Сейчас ближайшие штурмовые действия покажут, сможет ли противник перейти от тактических атак к более масштабным действиям. Но есть и вариант, когда России придется взять паузу, чтобы перегруппироваться и снова искать слабые места в обороне.

Может быть второй сценарий: российским войскам нужна будет оперативная пауза от нескольких дней до нескольких недель,

– отметил он.

Даже в случае такой паузы штурмы не исчезнут полностью, но могут не дать врагу ощутимых территориальных достижений. Этот период, по его словам, Украина может использовать, чтобы усилить позиции и бить по складам, скоплениях и подразделениях БПЛА в оперативном тылу противника. В то же время Россия может пытаться компенсировать неудачи на фронте террористическими ударами по Украине, в частности по объектам энергетики.

