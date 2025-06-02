Россияне пытаются вести наступление на нескольких направлениях: Зеленский назвал горячие точки

Владимир Зеленский прокомментировал наступление, которое оккупанты пытаются вести на линии фронта. По словам украинского лидера, военные действия россияне проводят на нескольких направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Что рассказал Зеленский о наступлении России

Владимир Зеленский отметил, что россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях.

Одно из самых горячих направлений – это Сумское. А также Покровское направление,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские военные не дают всеми своими силами накапливать врагу максимальный ударный кулак для того, чтобы продвигаться вперед.

"Я считаю, что наши ребята сильно работают, крепко стоят. И различные форматы дроновых операций на поле боя дают соответствующий результат", – резюмировал глава государства.

К слову, из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 2 июня стало известно, что на Покровском направлении российские захватчики совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений.