Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, масштабы наступления могут быть в пределах 200-тысячной группировки, о чем ранее говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако остаются вопросы, какую экипировку и какую технику получат эти мобилизованные.

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С какого направления могут наступать россияне

По мнению Жданова, вероятнее всего, оккупанты все же попытаются наступать с Восточного направления. Ведь для наступления с Севера им нужно перебросить огромное количество техники и вооружения. Кроме того, есть сомнения в том, согласится ли снова на такую авантюру белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Политика Лукашенко вряд ли изменится в ближайшее время. Тем более что он объявил 2023 год – годом мира. Он может не разрешить применить вооруженные силы России со своей территории. Хотя и препятствовать сильно не может. Но будет пробовать,

– считает Жданов.

Оккупанты будут бросать силы на Донецкое и Луганское направление, ведь это политические цели России в этой войне. Также можно предположить, что они снова попытаются наступать на Запорожье и Днепр, чтобы создать проблемы войскам на Донбассе.

Жданов предположил, по каким направлениям Россия может провести новое наступление: смотрите видео

Россия может готовить новое наступление