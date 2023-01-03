Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, масштабы наступления могут быть в пределах 200-тысячной группировки, о чем ранее говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако остаются вопросы, какую экипировку и какую технику получат эти мобилизованные.
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С какого направления могут наступать россияне
По мнению Жданова, вероятнее всего, оккупанты все же попытаются наступать с Восточного направления. Ведь для наступления с Севера им нужно перебросить огромное количество техники и вооружения. Кроме того, есть сомнения в том, согласится ли снова на такую авантюру белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Политика Лукашенко вряд ли изменится в ближайшее время. Тем более что он объявил 2023 год – годом мира. Он может не разрешить применить вооруженные силы России со своей территории. Хотя и препятствовать сильно не может. Но будет пробовать,
– считает Жданов.
Оккупанты будут бросать силы на Донецкое и Луганское направление, ведь это политические цели России в этой войне. Также можно предположить, что они снова попытаются наступать на Запорожье и Днепр, чтобы создать проблемы войскам на Донбассе.
Жданов предположил, по каким направлениям Россия может провести новое наступление: смотрите видео
Россия может готовить новое наступление
- Недавно представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил – россияне понимают, что проиграют. Но завершать войну они не собираются.
- Разведка предполагает, что россияне попытаются провести новое наступление в 2023 году. Там рассматривают возможность, что оккупанты пойдут одновременно с Севера и Востока. Это не значит, что такое наступление действительно произойдет. Однако украинские военные готовятся к разным вариантам.
- Он добавил, что сейчас сил и средств для наступления с территории Беларуси у россиян нет. Также оккупантам не удастся добиться успеха, что бы они ни планировали.