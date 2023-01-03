Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, масштаби наступу можуть бути в межах 200-тисячного угруповання, про що раніше говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Однак залишаються питання, яке екіпірування та яку техніку отримають ці мобілізовані.
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З якого напрямку можуть наступати росіяни
На думку Жданова, найімовірніше, окупанти таки спробують наступати зі Східного напрямку. Адже для наступу з Півночі їм потрібно буде перекинути величезну кількість техніки та озброєння. Крім того, є сумніви щодо того, чи погодиться знову на таку авантюру білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко.
Політика Лукашенка навряд чи зміниться найближчим часом. Тим паче, що він оголосив 2023 рік – роком миру. Він може не дозволити застосувати збройні сили Росії зі своєї території. Хоча й перешкоджати особливо не може. Але буде пробувати,
– вважає Жданов.
Окупанти кидатимуть сили на Донецький та Луганський напрямок, адже це політичні цілі Росії у цій війні. Також можна припустити, що вони знову спробують наступати на Запоріжжя та Дніпро, щоб створити проблеми військам на Донбасі.
Жданов припустив, з яких напрямків Росія може провести новий наступ: дивіться відео
Росія може готувати новий наступ
- Нещодавно представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив – росіяни розуміють, що програють. Але завершувати війну вони не збираються.
- Розвідка припускає, що росіяни спробують провести новий наступ у 2023 році. Там розглядають можливість, що окупанти підуть одночасно з Півночі та Сходу. Це не означає, що такий наступ дійсно станеться. Однак українські військові готуються до різних варіантів.
- Він додав, що зараз сил та засобів для наступу з території Білорусі в росіян немає. Також окупантам не вийде досягти успіху, що б вони не планували.