Об этом сообщила газета NYT.

Сможет ли Россия зимой начать новое наступление?

Западные чиновники и аналитики ожидают, что зимой война может стать еще более разрушительной. По их оценкам, президент России Владимир Путин может отдать приказ о новом наступлении на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

В издании отметили, что одной из главных проблем для Украины остается дефицит средств противовоздушной обороны. В Москве могут рассчитывать, что это позволит нанести более масштабные удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Также на Западе не исключают новой мобилизации в России. В то же время Кремль может отложить это решение до парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.

Европейские чиновники, по информации NYT, не считают, что Путин в настоящее время готов к серьезным переговорам. Они ожидают, что основную роль в возможных переговорах с Москвой будут играть США.

При этом в Европе опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться об Украине без участия европейских стран. Поэтому европейские чиновники настаивают на том, чтобы их позиции учитывались при заключении любых будущих соглашений.

По словам чиновников, Путин стремится установить полный контроль над Донбассом. Если России не удастся достичь этой цели к осени 2027 года, вероятность начала серьезных переговоров может возрасти.

Напомним, что диктатор Владимир Путин хочет сделать ставку на решающее зимнее наступление против Украины. По словам экспертов, экономика России находится в глубоком кризисе, а сам глава Кремля все больше впадает в отчаяние.

Старший научный сотрудник Программы по вопросам Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снегова считает, что после неудачного весеннего наступления Кремль, вероятно, рассматривает возможность масштабной эскалации зимой, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

По ее словам, эти атаки могут быть даже более масштабными, чем в прошлом году, когда российские войска ежедневно запускали рекордное количество дронов и ракет по объектам гражданской критической инфраструктуры.