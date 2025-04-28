Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира батальона 79-й Таврической ОДШБр Богдан Януш, сообщает 24 Канал.

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Что известно о наступлении россиян на Константинополь

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг пытается прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатира и Одрадного на Новопавловском направлении. Богдан Януш подробнее рассказал об атаке оккупантов.

В 4 часа утра началось движение колонн, а потом их постигла некоторая неудача. Противник остался там, в земле, удобрять наши плодородные черноземы,

– объяснил Януш.

В 79-й бригаде отметили, что враг не часто использует бронетехнику. Это может происходить раз в 2 – 3 недели и при этом применяется большая колонна.

Оккупанты часто наступают сразу на разные позиции, чтобы рассеять внимание украинских защитников и растянуть их огневые средства по разным направлениям.

К слову, за прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация наблюдается на Покровском направлении. Также оккупанты активно наступают на Лиманском направлении.