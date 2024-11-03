Крупнейшее наступление россиян с начала войны: обзор фронта от Свитана

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне сейчас проводят крупнейшее наступление на фронте с начала полномасштабного вторжения. По сравнению с февралем 2022 года количество их сил увеличилось втрое.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что россияне пытаются завершить наступательную операцию до зимы.

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Самое большое наступление россиян

Свитан отметил, что наша зима сейчас напоминает осень, длящуюся до весны, имеет такие погодные условия, во время которых невозможно провести наступательные операции. Конечно, россияне пытаются использовать последние сухие недели для максимального захвата нашей территории. Далее у них по плану – попытка остановить боевые действия, ведь понимают, что даже выполнив оперативные задачи, они будут в худших условиях, чем мы зимой.

Около 600 тысяч российских войск сейчас находятся на нашей территории. Даже в начале полномасштабного вторжения в 2022 году их было не более, чем 200 тысяч. Эта группировка еще и наступает на меньшей территории. Заходили на ширину 2500 километров линии боевого соприкосновения. Сейчас она составляет примерно 1000 километров,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Ситуация на Курщине

По словам военного эксперта, российские войска на Курщине сейчас собираются на левом фланге СОУ. Однако в это время наши войска продолжают выполнять те задачи, что были поставлены во время наступления на этой территории. Идет дальнейшее движение. Россияне же находятся в полуокружении, в оперативном географическом котле, потому что с тыла их закрывает река Сейм и при хороших условиях, они могут быть сброшены в нее.

"Россияне все равно полезли в этот котел, потому что кто-то им нарисовал план преодоления украинской обороны. Однако там обороны нет. Это рейдовая атака в режиме маневровых боев. Это постоянное движение механизированных подразделений с хорошим управлением и боевым запасом. Есть информация, что нам передадут несколько десятков БМП Striker, которые будут переброшены сюда", – отметил летчик-инструктор.