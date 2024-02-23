Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что враг уже начал осуществлять попытки прорыва украинской обороны через Марьинский отрезок.

Смотрите также Враг активно атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях: карта боевых действий за 22 февраля

"Россияне хотят с севера зайти в тыл нашей группировки в Угледаре. Так, по крайней мере, на карте выглядит сегодняшняя ситуация. Та группировка войск, которая располагается на Запорожском направлении, в численности до 50 тысяч военнослужащих, частично начинает вводиться в бой российским командованием. Это подтверждает теорию, что, вероятнее всего, будут пытаться прорвать оборону на Марьинском направлении", – предположил военный эксперт.

Обратите внимание! В то же время представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сказал, что 50 000 российских военных не оказывают такого давления, которое было в Авдеевке. По его словам, на Запорожском направлении другая тактика ведения боевых действий, условия и обстоятельства.

О Бахмутском направлении

В сети распространяется информация о том, что Россия стягивает новые силы и средства на Бахмутское направление, вероятно, готовясь устроить "новую" Авдеевку.

За 22 февраля на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой области.

Жданов считает, что Бахмутский отрезок оккупанты могут выбрать для второго или отвлекающего удара, чтобы максимально растянуть украинские силы на 2 оперативных направления с большим разбросом по линии фронта.

И максимальным осложнением из-за переброски наших резервов с одного направления на другое. Вероятно, наступательная операция российских войск продолжается,

– констатировал Олег Жданов.

Какая сейчас ситуация на фронте