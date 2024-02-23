Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що ворог уже почав здійснювати спроби прориву української оборони через Мар'їнський відтинок.

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"Росіяни хочуть з півночі зайти в тил нашого угруповання у Вугледарі. Так, принаймні, на карті виглядає сьогоднішня ситуація. Те угруповання військ, яке розташовується на Запорізькому напрямку, в чисельності до 50 тисяч військовослужбовців, частково починає вводитися в бій російським командуванням. Це підтверджує теорію, що, найімовірніше, намагатимуться прорвати оборону на Мар'їнському напрямку", – припустив військовий експерт.

Зверніть увагу! Водночас речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що 50 000 російських військових не чинять такого тиску, який був в Авдіївці. За його словами, на Запорізькому напрямку інша тактика ведення бойових дій, умови та обставини.

Про Бахмутський напрямок

У мережі шириться інформація про те, що Росія стягує нові сили та засоби на Бахмутський напрямок, імовірно, готуючись влаштувати "нову" Авдіївку.

За 22 лютого на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Жданов вважає, що Бахмутський відтинок окупанти можуть обрати для другого або відволікаючого удару, щоб максимально розтягнути українські сили на 2 оперативних напрямки з великим розкидом по лінії фронту.

І максимальним ускладненням через перекидання наших резервів з одного напрямку на інший. Імовірно, наступальна операція російських військ продовжується,

– констатував Олег Жданов.

Яка зараз ситуація на фронті