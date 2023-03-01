Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россиян, проходивших обучение в Беларуси, отпраляют в Луганскую область.

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Александр Коваленко отметил, что сейчас происходит серьезное накопление ресурсов окупантов, что усиливает их способности осуществлять наступление. В то же время, как рассказал военно-политический обозреватель, россияне имели определенные ресурсы, чтобы наступать и до 24 февраля 2023 года, но, вероятно, из-за погодных условий и "проблем с лесом" возле Кременной их наступление продвигается хило.

Коваленко считает, что пополнение окупантов, прошедших обучение в Беларуси, позволит интенсифицировать свои действия в направлении Кременной.

"Продолжаются попытки штурмовать Авдеевку, Марьинку и Угледар, но достаточного ресурса, чтобы как-то изменить ситуацию на скорый захват этих населенных пунктов или больших территорий – у них не хватает", – сообщил Коваленко.

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Военно-политический обозреватель отметил, что основным плацдармом для россиян будет Бахмут, поскольку это направление они считают перспективным для себя.

Опасность для Запорожья

Александр Коваленко рассказал, что в захваченной Запорожской области враг накопил серьезный ресурс возле Орехова. По его словам, Россия сосредоточила там 18 БТГ и может попытаться совершить наступление на этот город в марте.

"Не исключено, что где-то уже в марте они могут накопить примерно до 18 БТГ и использовать их именно в этом направлении и тогда мы уже будем говорить и о Запорожской области, о направлении Орехова, что там происходят наступательные действия оккупантов", – подытожил Коваленко.

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