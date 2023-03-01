Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіян, які проходили навчання в Білорусі, перекидають в Луганську область.

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Окупанти атакують Донбас, але ресурсів не вистачить

Олександр Коваленко зазначив, що нині відбувається серйозне накопичення ресурсів окупантів, що посилює їхні спроможності здійснювати наступ. Водночас, як розповів військово-політичний оглядач, росіяни мали певні ресурси, щоб наступати й до 24 лютого 2023, але, ймовірно, через погодні умови та "проблеми з лісом" біля Кремінної їхній наступ просувається кволо.

Коваленко вважає, що поповнення окупантів, які пройшли навчання в Білорусі, дозволить інтенсифікувати свої дії в напрямку Кремінної.

"Продовжуються спроби штурмувати Авдіївку, Мар'їнку та Вугледар, але достатнього ресурсу, щоб якось змінити ситуацію на швидке захоплення цих населених пунктів або великих територій – у них не вистачає", – повідомив Коваленко.

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Військово-політичний оглядач зауважив, що основним плацдармом для росіян залишатиметься Бахмут, оскільки цей напрямок вони вважають перспективним для себе.

Небезпека для Запоріжжя

Олександр Коваленко розповів, що в захопленій Запорізькій області ворог накопичив серйозний ресурс біля Оріхова. За його словами, Росія зосередила там 18 БТГ та може спробувати здійснити наступ на це місто в березні.

"Не виключено, що десь уже в березні вони можуть накопичити десь приблизно до 18 БТГ і використати їх саме у цьому напрямку й тоді ми вже будемо казати й про Запорізьку область, про напрямок Оріхова, що там відбуваються наступальні дії окупантів", – підсумував Коваленко.

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