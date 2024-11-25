В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил шансы врага сделать блицкриг на Курщине.

Стоит внимания "Не суйтесь сюда никогда": российский командир перед гибелью пожалел, что пришел в Украину

Что мешает армии России вытеснить ВСУ

Первый этап контрнаступательных действий россиян в Курской области был связан с тем, что они вынуждены были работать преимущественно в серой зоне в условиях маневренной войны.

Важно! Украина потеряла более 40% территории в Курской области России из-за контрнаступления россиян.

Сейчас позиции более стабилизированы. Силы обороны используют маневренность в условиях рубежей, которые формировались в течение трех месяцев Курской операции.

У меня есть сомнения, что до Нового года им удастся вообще продемонстрировать какой-то результат в Курской области,

– сказал Коваленко.

Причина в том, что сейчас россияне уперлись в более-менее стабильные линии боестолкновения, что их и останавливает.

Если же им до Нового года не удастся вытеснить украинские силы, то они будут усиливать свои возможности в Курской области. В частности, использовать большее количество личного состава и ресурса,

– отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, Курская область будет продолжать стягивать на себя российский ресурс.

Обратите внимание! Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что дедлайн по вытеснению украинских военных, который поставил Путин, свидетельствует о серьезных проблемах, которые испытывает диктатор.

К слову, северокорейские солдаты, которые прибыли в Россию для участия в боях в Курской области, должны завершить свое обучение до конца ноября.