В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив шанси ворога зробити бліцкриг на Курщині.

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Що заважає армії Росії витіснити ЗСУ

Перший етап контрнаступальних дій росіян у Курській області був пов'язаний з тим, що вони змушені були працювати переважно в сірій зоні в умовах маневреної війни.

Важливо! Україна втратила понад 40% території в Курській області Росії через контрнаступ росіян.

Зараз позиції більш стабілізовані. Сили оборони використовують маневреність в умовах рубежів, які формувалися протягом трьох місяців Курської операції.

У мене є сумніви, що до Нового року їм вдасться взагалі продемонструвати якийсь результат в Курській області,

– мовив Коваленко.

Причина у тому, що зараз росіяни вперлись в більш-менш стабільні лінії боєзіткнення, що їх й зупиняє.

Якщо ж їм до Нового року не вдасться витіснити українські сили, то вони будуть підсилювати свої можливості в Курській області. Зокрема, використовувати більшу кількість особового складу та ресурсу,

– зазначив військово-політичний оглядач.

За його словами, Курська область продовжуватиме стягувати на себе російський ресурс.

Зверніть увагу! Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що дедлайн з витіснення українських військових, який поставити Путін, засвідчує серйозні проблеми, які відчуває диктатор.

До слова, північнокорейські солдати, які прибули в Росію для участі у боях в Курській області, мають завершити своє навчання до кінця листопада.