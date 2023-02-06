Оккупанты стягивают резервы на Луганщину: наступление может начаться после 15 февраля

Российские оккупанты активно готовятся к новому наступлению на Луганском направлении. Повторное вторжение может начаться уже после 15 февраля.

В настоящее время захватчики стягивают на Луганщину свои резервы. Также на временно оккупированные территории направляют технику, которую прячут.

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В Луганской области наступление может начаться после 15 февраля

Как рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, сейчас оккупанты стягивают больше резервов на Луганском направлении. Также наши защитники фиксируют больше вражеской техники, которую захватчики прячут и зарывают в лесах.

По словам Гайдая, россияне строят "границы", откуда потом будут пытаться наступать. Также они подвозят боекомплекты, которые не так тратят, как раньше.

То есть это не круглосуточные обстрелы, они немного начинают экономить, готовясь к наступлению. Им понадобится 10 дней для того, чтобы собрать резервы,

– отметил глава региона.

Гайдай подчеркнул, что оккупантам нужно около 2 недель, чтобы переместить базы из Беларуси и России, и привезти их в оккупированные Донецкую и Луганскую области.

"После 15 февраля можно ожидать наступление в любое время", – подчеркнул глава ОВА.

Россия уже идет в наступление

Недавно военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что страна-агрессор уже перешла к наступлению. По его словам, оккупационное войско в последнее время очень активизировалось на Востоке Украины.

Федоров отметил, что Россия уже идет в наступление в Донецкой области. Если посмотреть на сводку Генштаба ВСУ, то там есть список населенных пунктов, вблизи которых враг идет в атаку.

По словам эксперта, тактика россиян во время наступления почти не изменилась. Федоров отметил, что российские генералы не могут придумать ничего нового.