Что бы дальше ни было с Бахмутом, в России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW

Россияне продолжают пытаться оцепить город Бахмут в Донецкой области, однако ВСУ крепко держат оборону. У врага не хватает усилий, чтобы наступать на более чем одном направлении.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что вероятно России не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления в районе Бахмута без оттягивания сил с другого участка линии фронта.

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Как повлияет Бахмут на наступление россиян

Российское наступление по захвату Бахмута, вероятно, достигнет кульминации независимо от того, захватят ли российские войска город или нет, и российским военным, вероятно, будет трудно поддерживать любые последующие наступательные операции в течение нескольких месяцев,

– заявили в ISW.

Аналитики также отметили, что российской армии не хватает мощности, чтобы поддерживать более чем одно одновременное наступление. Ведь оккупантам, вероятно, не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления района Бахмута без оттягивания сил из другого участка линии фронта из-за отсутствия неиспользованных резервов. Исключение составляет только, вероятно, 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, о которой в последний раз сообщали в Луганске, ведь ее не использовали в боях. В ISW объяснили, что:

российские усилия против Бахмута не способствуют достижению оперативных или стратегических целей российской армии в поле боя;

сильная украинская оборона в окрестностях подрывает любое тактическое значение, которое захват Бахмута, вероятно, имеет для российских сил.

ВСУ, вероятно, смогут перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации до или после взятия города,

– убеждены аналитики.

Также там отметили, что в ближайшие месяцы враги в дальнейших наступательных операциях будут опираться на нерегулярные военные формирования, в частности на вагнеровцев.

Что говорят аналитики о ситуации вокруг Бахмута