За это место продолжаются бои. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільне. Студия", передает 24 Канал.
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Почему огнеупорный завод стратегически важен
Часовоярский огнеупорный завод является важной целью для армии РФ, поскольку он используется как укрепление.
Мы не даем им приблизиться к заводу и уничтожаем их на подступах, потому что и для нас это тоже важное место, потому что это серьезное укрепление, оно удержит удары, даже авиацией, поэтому за него ведутся сложные бои, мы им не дадим туда зайти,
– говорит Бобовникова.
Она отмечает, что там активно работают украинские FPV-дроны и артиллерия.
Зато на краматорском направлении российские войска продолжают накапливать силы, хотя активные штурмовые действия здесь пока не ведутся, по сравнению с другими направлениями.
Противник пытается переправляться через канал, используя тайники в подвалах и трубах, которые иногда выполняют функцию укрытий. В этих местах войска скапливаются для дальнейших штурмов.
Украинские силы обнаруживают такие попытки, уничтожают личный состав противника и не дают им формировать группировку для наступления.
Известно, что россияне имели незначительное продвижение севернее Часового Яра, в направлении микрорайона Северный. Тогда как ситуация в Торецке остается чрезвычайно сложной – в городе продолжаются ожесточенные бои с очень близким контактом.