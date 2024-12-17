За це місце тривають бої. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільне. Студія", передає 24 Канал.

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Чому вогнетривкий завод стратегічно важливий

Часовоярський вогнетривкий завод є важливою ціллю для армії РФ, оскільки він використовується як укріплення.

Ми не даємо їм наблизитися до заводу і знищуємо їх на підступах, тому що і для нас це теж важливе місце, бо це серйозне укріплення, воно утримає удари, навіть авіацією, тому за нього ведуться складні бої, ми їм не дамо туди зайти,

– каже Бобовнікова.

Вона зазначає, що там активно працюють українські FPV-дрони та артилерія.

Натомість на краматорському напрямку російські війська продовжують накопичувати сили, хоча активні штурмові дії тут поки не ведуться, порівнюючи з іншими напрямками.

Противник намагається переправлятися через канал, використовуючи схованки в підвалах і трубах, які подекуди виконують функцію укриттів. У цих місцях війська накопичуються для подальших штурмів.

Українські сили виявляють такі спроби, знищують особовий склад противника і не дають їм формувати угруповання для наступу.

Відомо, що росіяни мали незначне просування північніше Часового Яру, у напрямку мікрорайону Північний. Тоді як ситуація у Торецьку лишається надзвичайно складною – у місті тривають запеклі бої з дуже близьким контактом.