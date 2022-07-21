Не дошли даже до Северска, увязли в боях: в ISW оценили наступательные потуги россиян в июле

россияне теряют наступательную боевую мощь в боях с ВСУ. Они с начала июля никак не могут достичь города Северск на Донетчине.

Соответствующую информацию в Институте изучения войны обнародовали 20 июля. К слову, об "успешном" захвате Северска россияне регулярно отчитываются, однако – это только слова.

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В ISW оценили наступление россияне в июле

В американском Институте изучения войны напомнили, что россияне пытались взять Северск с момента захвата Лисичанска и границы Луганской области 3 июля. Однако по состоянию на 20 июля враги до сих пор не дошли к городу.

Нынешнее российское наступление может обеспечить ограниченные дополнительные территориальные победы на Донбассе северо-восточнее трассы E40. Однако, вероятно, достигнет кульминации перед захватом основных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут,

– сообщили в Институте изучения войны.

Добавили, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северско-Бахмутского направления.

Именно поэтому оккупанты продолжают снижать свою наступательную мощность в локальных боях за небольшие населенные пункты Донбасса. Также в Институте изучения войны добавили, что:

российские войска не смогли начать прямые штурмы на Бахмут и сосредоточились на боях за небольшие населенные пункты на его востоке и юге;

усилия по наступлению на Славянск большей частью прекратились и неделями не принесли значительных успехов.

В Институте изучения войны также напомнили, что возобновление активных наземных наступательных действий после короткой операционной паузы еще не привело к значительному продвижению россии вперед. Однако ограниченные успехи возможны в ближайшие дни или недели.

В ISW считают, что:

российским войскам трудно продвигаться даже в относительно малозаселенной и открытой местности;

россияне в ближайшее время столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников;

ведь плотность населения и застройка территорий растет, чем ближе они к E40.

Поэтому в Институте изучения войны объяснили, что нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, достигнет кульминации где-то вдоль трассы E40 в ближайшие недели.

Что этому предшествовало

В Институте изучения войны о вероятном наступлении россиян на Северск и Бахмут говорили не раз. Например, буквально 19 июля говорили, что россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута.

15 июля в Генштабе ВСУ объясняли, что в Донецкой области российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону Соледара и Бахмута и наступают на Славянск и Северск.

Более того, уже 18 июля россияне заявили, что якобы "захватили" Северск. Однако начальник Северской городской военной администрации Алексей Воробьев эту информацию опроверг и объяснил, что город и дальше контролируют Вооруженные Силы Украины.

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