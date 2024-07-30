Враг движется малыми пехотными группами, сказал представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

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Могут ли россияне пойти в наступление на Юге

У россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также, потому что за прошедшие сутки было зафиксировано семь атакующих попыток россиян, из которых четыре – на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок,

– заявил спикер.

Впрочем, они пытаются продвигаться и идут малыми пехотными группами численностью в отделение.

Силы обороны на южном направлении продолжают ведение оборонительной операции, принимают меры для улучшения своего тактического положения и имеют определенные успехи. В некоторых местах ситуация на фронте остается динамичной.

Какая ситуация на фронте: отчет Генштаба на 22:00 30 июля

С начала суток произошло 108 боевых столкновений, противник нанес 71 авиационный удар с применением 107 УАБов, 340 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито пять атак в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего один бой еще продолжается. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.

14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, десять раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка и Невское, в настоящее время идет три боестолкновения. Две атаки отбиты в Серебрянском лесу, еще две – продолжаются.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, пять попыток противника захватить наши позиции оказались тщетными, продолжается две атаки. Ситуация контролируемая.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, активно применяя при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три штурма продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. В целом 22 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 18 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается десять боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Подразделения Сил обороны отбили девять атак противника, одна атака, вблизи Красногоровки, продолжается.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, две атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня.