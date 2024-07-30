Ворог рухається малими піхотними групами, сказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховий в ефірі телемарафону.

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Чи можуть росіяни піти в наступ на Півдні

В росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також, тому що минулої доби було зафіксовано сім атакувальних спроб росіян, з яких чотири – на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок,

– заявив речник.

Утім, вони намагаються просуватися і йдуть малими піхотними групами чисельністю у відділення.

Сили оборони на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходів для поліпшення свого тактичного положення та мають певні успіхи. У деяких місцях ситуація на фронті залишається динамічною.

Яка ситуація на фронті: звіт Генштабу на 22:00 30 липня

Із початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п'ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, десять разів намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка та Невське, на даний час точиться три боєзіткнення. Дві атаки відбито в Серебрянському лісі, ще дві – тривають.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, п'ять спроб противника захопити наші позиції виявились марними, триває дві атаки. Ситуація контрольована.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три штурми тривають досі.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки. Загалом 22 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 18 боєзіткнень продовжуються. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується десять бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Підрозділи Сил оборони відбили дев'ять атак противника, одна атака, поблизу Красногорівки, триває.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, дві атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.