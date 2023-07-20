Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, Купянское направление едино, где у россиян до сих пор осталось наступательный потенциал.

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Чем важно Купянское направление

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский констатировал, что враг перешел к наступлению на Купянском направлении. Там Россия сосредоточила до 100 тысяч живой силы, фактически 1000 танков и сотни РСЗО.

Там для оккупантов есть важный железнодорожный узел. Они ведь могли бы вернуть себе еще один логистический маршрут.

Для них сейчас не стоит вопроса дойти до Харькова. Намного более важным является вопрос выхода на этот плацдарм для того, чтобы создать еще один план для украинской донецкой группировки, которая ведет активные боевые действия и освобождает окрестности Бахмута.

– заметил Андрей Крамаров.

Для россиян таким образом важно нанести удар по флангам или окружить ВСУ.

Андрей Крамаров рассказал о причине наступления россиян на Купянском направлении: смотреть видео

Главные цели россиян

Также следует отметить, что на Купянском направлении 100 тысяч оккупантов внезапно не появились. Группировка численностью около 70 тысяч находилась там еще с начала этого года.

"Оно осталось "свежим", потому что не принимало активного участия в боевых действиях. Как, например, те войска, которые были на Донецком направлении. На этом же направлении была относительная тишина", – рассказал Крамаров.

Эти 70 тысяч военных были в боевой готовности, укомплектованы. К ним сейчас прикинули еще 30 тысяч резервов. Им постараются достичь основных целей.

Основными целями, по словам военного эксперта являются:

заставить Украину ввести свои резервы;

"размыть" то количество артиллерии, которое сейчас эффективно использует ВСУ на Южном и Донецком фронте;

потратить украинский боевой потенциал;

захватить еще несколько плацдармов;

установить статус-кво для зимы, когда будут активно призывать к рассмотрению мирного плана.

Россия сможет использовать невозможность продвижения обеих сторон как один из методов шантажа. Мол, западное оружие, которое предоставили Украине "перемололи" и смогут сделать это еще раз. Поэтому следует сесть за стол переговоров.

Смогут ли россияне наступать по другим направлениям

Численная группировка на Купянском направлении у россиян фактически единственная, которая сможет активно продвинуться.

Ни в каких направлениях у них наступательного потенциала нет. У них остался этот единственный и все,

– подчеркнул военный эксперт.

На Юге оккупанты сидят в глухой обороне. На Донецком направлении Россия весь свой потенциал потеряла еще во время боев зимой – в начале заработной платы. А на Купянско-Лиманском направлении наступательный потенциал действительно остался. Впрочем, у россиян остаются возможности только для обороны.

Наступление на Купянском направлении: что известно