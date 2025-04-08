Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что оккупанты через Новенькое пытаются выйти на Басовку, чтобы потом двинуться в сторону трассы. Эта дорога позволяет поставлять все необходимое украинским группировкам из Сум в сторону Суджи.

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"Россияне в районе Басовки уперлись в созданную нами, так сказать, "серую зону". Наши войска вышли оттуда, разместившись на высотах, что позволяет держать село под огневым контролем", – сказал он.

Действия россиян на Сумщине

Роман Свитан отметил, что оккупанты заходят группами в Басовку, однако сразу попадают под серьезный артиллерийский огонь. Также там активно работают украинские дроны.

Поэтому точно нельзя сказать, что россияне контролируют Басовку. Они не могут подтянуть туда ни артиллерию, ни другую технику. Солдат России там сразу уничтожают,

– подчеркнул он.

Как дальше будут развиваться события будет зависеть от того, сколько сил и средств противник будет использовать на этом направлении и как ВСУ будут противодействовать врагу.

Какая ситуация на Сумщине: карта

По мнению военного эксперта, россияне готовятся к летнему наступлению, накапливая сейчас силы. Вероятно, после завершения дождей враг двинется выполнять задание Владимира Путина – "освобождать" украинские территории, которые Россия незаконно вписала в свою конституцию. Говорится о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Основную операцию россияне будут проводить в Луганской и Харьковской областях, на левом берегу Оскола. Им надо вытеснить там наши войска до 9 мая (2025 года – 24 Канал), чтобы потом начать летнюю военную кампанию,

– предположил он.

Отметим, что враг атакует село Басовка в Сумской области небольшими штурмовыми группами, в частности на квадроциклах, пытаясь закрепиться и расширить боевую зону. Украинские военные держат оборону и готовы к новым атакам вдоль более 530-километрового участка границы.