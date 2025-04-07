Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 7 апреля, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал. Он описал ситуацию возле населенного пункта.

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Что происходит в Басовке

Спикер Госпогранслужбы рассказал, что Россия продолжает осуществлять как свою дезинформационную кампанию, так и попытки заходить на территорию Украины. Тактика действий противника, как и раньше. Они атакуют малыми штурмовыми группами, которые переходят границу. Они двигаются на квадроциклах и с помощью другой техники.

Их задача – максимально глубоко заехать на территорию Украины, в том числе это касается направления населенного пункта Басовка, для того, чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но Басовка под полным контролем составляющих Сил обороны Украины,

– заявил Андрей Демченко.

По его словам, украинские военные прочно удерживают позиции на этом направлении, уничтожая россиян, которые еще только подходят к линии границ. В то же время спикер отметил, что исключать попытки оккупантов расширить зону активных боевых действий по линии границы, в частности в пределах Сумской области, пока нельзя.

"Это более 530 километров. Должны быть готовы на всех направлениях противодействовать вражеским штурмовым группам, диверсионно-разведывательным группам или другим большим силам, если враг попытается их применять. Для этого каждая составляющая имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции", – добавил он.