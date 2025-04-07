Про це в етері телемарафону у понеділок, 7 квітня, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал. Він описав ситуацію біля населеного пункту.

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Що відбувається у Басівці

Спікер Держприкордонслужби розповів, що Росія продовжує здійснювати як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби заходити на територію України. Тактика дій противника, як і раніше. Вони атакують малими штурмовими групами, які переходять кордон. Вони рухаються на квадроциклах та за допомогою іншої техніки.

Їхня задача – максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка, для того, щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України,

– заявив Андрій Демченко.

За його словами, українські військові міцно утримують позиції на цьому напрямку, знищуючи росіян, які ще лише підходять до лінії кордонів. Водночас речник зазначив, що виключати спроби окупантів розширити зону активних бойових дій по лінії кордону, зокрема в межах Сумської області, наразі не можна.

"Це понад 530 кілометрів. Маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам або іншим більшим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати. Для цього кожна складова має свою смугу оборони й укріплює у фортифікаційному відношенні позиції", – додав він.