россияне пытаются улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут

Враг не собирается уменшать темпы и планирует дальше захватывать наши города и села. В частности, хотят наступать на Бахмут и Славянск.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российская армия пытается продвигаться вглубь и поддерживает это продвижение авиационными ударами.

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Наступление на Бахмут

Гайдай объяснил, что такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.

Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. В течение 30 июля зафиксировали авиаудары вблизи семи городов и сел,

– сказал он.

Враг хочет поразить военные объекты и инфраструктуру. россияне подло и цинично оставляют населенные пункты без газа и света. Позиции украинских войск оккупанты обстреляли вдоль всей линии столкновения.

По словам Гайдая, они нанесли четыре ракетных удара, было 15 обстрелов из артиллерии. Также три атаки из минометов. Еще пять раз враг использовал системы залпового огня, было три танковых атаки.

Что говорит Генштаб о ситуации на поле боя

Утром 31 июля в отчете Генштаба говорилось, что россияне обстреливали наши позиции, вели разведку из БПЛА и штурмы по разным направлениям. В частности, враг вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел. Также российские оккупанты хотели безуспешно применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины. Но наши ВСУ нанесли им урон, враг отошел.

Также россияне били из авиации неподалеку от Авдеевки и Новоселовки. Проводили штурм в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески. Но эти штурмовые действия оказались безуспешными, враг отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.

Наши военные сообщали еще и о неудачной попытке врага доразведать позиции переднего края в направлении Стряповка – Соледар. Наши силы обнаружили разведывательную группу противника и ликвидировали ее.

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