Об этом 24 Каналу заявил командир 3 роты 8-го ДФТГ, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак. Он отметил, что делают все, чтобы граница Украины была "под замком".
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"Я уверен, что эта сволочь с нашей стороны точно не пройдет. А если пройдет, то на 2 метра вглубь", – подчеркнул Бицак.
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Он отметил, что украинские бойцы проходят обучение. На них присутствовал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
Ребятам очень понравилось. Очень много полезного для себя взяли,
– сказал командир 3 роты 8-го ДФТГ.
Есть ли угроза наступления с Севера
- После того как на территории Беларуси разместят вагнеровцев, там могут сформировать группировку для вторжения в Украину. Заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук убежден, что это станет возможным, если к наемникам присоединятся российские и белорусские военные.
- Обстановка на границе Украины с Беларусью полностью контролируется. Впрочем, после неудачного мятежа Евгения Пригожина в стране могут разместить до 8 тысяч наемников. Украина понимает, какую дополнительную потенциальную угрозу это несет. Поэтому украинскую оборону на этом направлении укрепляют.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что скоро станет известно, если бывшие вагнеровцы будут формировать там наступательный кулак или диверсионные группы. Глава государства добавил, что эти наемники уже не способны сделать что-то серьезное против Украины. Впрочем, украинское государство продолжает следить за врагами на Севере.