Об этом 24 Каналу заявил командир 3 роты 8-го ДФТГ, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак. Он отметил, что делают все, чтобы граница Украины была "под замком".

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"Я уверен, что эта сволочь с нашей стороны точно не пройдет. А если пройдет, то на 2 метра вглубь", – подчеркнул Бицак.

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Он отметил, что украинские бойцы проходят обучение. На них присутствовал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ребятам очень понравилось. Очень много полезного для себя взяли,

– сказал командир 3 роты 8-го ДФТГ.

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