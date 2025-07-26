Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Пограничники отбили штурм

В Госпогранслужбе сообщили, что в районе Белогоровки на Северском направлении расчеты FPV и экипажи Vampire пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированную атаку врага.

В результате уничтожено:

2 танка,

бронированная машина,

легковой автотранспорт противника.

Пограничники отбили вражеский штурм на Северском направлении: смотрите видео "Феникса"

Пехота пыталась рассеяться по "зеленке", но тщетно: убежать не удалось никому,

– рассказали защитники.

К слову, за сутки 25 июля на передовой произошло 191 боевое столкновение. На Северском направлении украинские защитники отбили 32 наступательные действия захватчиков у Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов и привлек 4172 дронов-камикадзе для обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.