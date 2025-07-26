Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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Пограничники отбили штурм
В Госпогранслужбе сообщили, что в районе Белогоровки на Северском направлении расчеты FPV и экипажи Vampire пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированную атаку врага.
В результате уничтожено:
- 2 танка,
- бронированная машина,
- легковой автотранспорт противника.
Пограничники отбили вражеский штурм на Северском направлении: смотрите видео "Феникса"
Пехота пыталась рассеяться по "зеленке", но тщетно: убежать не удалось никому,
– рассказали защитники.
К слову, за сутки 25 июля на передовой произошло 191 боевое столкновение. На Северском направлении украинские защитники отбили 32 наступательные действия захватчиков у Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов и привлек 4172 дронов-камикадзе для обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.