Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Прикордонники відбили штурм

У Держприкордонслужбі повідомили, що в районі Білогорівки на Сіверському напрямку розрахунки FPV та екіпажі Vampire прикордонного підрозділу "Фенікс" зупинили комбіновану атаку ворога.

У результаті знищено:

2 танки,

броньовану машину,

легковий автотранспорт противника.

Прикордонники відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку: дивіться відео "Фенікса"

Піхота намагалася розсіятися по "зеленці", але марно: втекти не вдалося нікому,

– розповіли захисники.

До слова, за добу 25 липня на передовій відбулося 191 бойове зіткнення. На Сіверському напрямку українські захисники відбили 32 наступальні дії загарбників біля Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Ворог завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів і залучив 4172 дронів-камікадзе для обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.