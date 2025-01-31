Россияне могут планировать прорыв в Сумской области: Шевцов рассказал о препятствиях для врага

Россияне рассматривают Сумскую область как потенциальный участок для прорыва и дальнейшего наступления вглубь Украины. Поэтому Силы обороны готовятся к любым возможным сценариям.

Об этом начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, врага нельзя недооценивать.

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Какова ситуация в Сумской области

Местность там играет в пользу украинских сил, ведь в зоне работы "Стальной границы" Черниговская и Сумская области имеют болотистые и лесистые участки. Это делает невозможным массовый прорыв техники противника.

На других участках такая возможность есть. Но на сегодня на территории России со стороны Сумской и Черниговской областей у врага недостаточно сил и средств для того, чтобы вести наступательные действия в сторону территории Украины,

– отмечает Шевцов.

В зоне "Стальной границы" не фиксировали попыток захода российских ДРГ, однако на других участках, даже в пределах Сумской области, такие случаи в 2025 году уже были.

К слову, прокуратура начала расследование трагической гибели 62-летнего мужчины и его 86-летней матери, которые планировали эвакуацию из пограничной общины на Сумщине еще 9 декабря 2024 года. Предварительно, люди стали жертвами очередного обстрела противника.