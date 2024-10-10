Вероятно, наступательная операция врага в Донецкой области достигнет кульминации в ближайшие месяцы. Об этом говорится в актуальном отчете ISW.

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"Российское командование, вероятно, приказало своим войскам проводить относительно высокие темпы механизированных наступательных операций в Украине, чтобы достичь значительных тактических успехов до того, как осенью 2024 года болотистость ограничит маневренность механизированных подразделений", – говорится в обзоре.

Россияне продолжат бои

При этом отмечают, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024 – 2025 годов, очквидно, усложнят и ограничат маневр как механизированных, так и пехотных подразделений. Однако, оккупанты будут пытаться сохранить давление на востоке Украины, несмотря на трудности.

Ранее представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что российские войска увеличивают использование бронетехники на поле боя, особенно на Харьковском и Покровском направлениях, чтобы воспользоваться преимуществами сухих дорог и местности до того, как сезонные дожди вызовут топкость почвы.

Российские войска проводят высокие темпы механизированных атак на западе Донецкой области с конца июля 2024 года и провели не менее 4 механизированные атаки на востоке Украины на уровне батальона,

– говорится в обзоре.

Цели врага

Российские войска возобновили механизированные атаки вдоль линии Купёянск-Сватово-Кременная с конца сентября 2024 года.

При этом, как пояснили аналитики, враг стремится активизировать наступление, чтобы позволить российским войскам продвигаться по открытым полям и закрепиться в прифронтовых населенных пунктах, которые затем они смогут использовать как плацдарм для подготовки и проведения наступательных операций, направленных на достижение других оперативных целей – как вот захват Курахово на западе Донецкой области или Покровска.

В этом оккупанты полагаются на небольшие пехотные группы, которые продвигаются под прикрытием ветрозащитных лесополос в открытых полях от населенного пункта к населенному пункту, особенно в направлении Покровска.

Российские войска, скорее всего, не прекратят наступательных операций после осеннего сезона грязи, хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты,

– считают в Институте изучения войны.

В то же время враг исчерпал много резервов, которые были созданы для летнего наступления и по оценкам ISW, российская наступательная операция "достигнет кульминации в течение ближайших месяцев".

"Плохие погодные условия, которые ограничивают маневр на поле боя, скорее всего, будут способствовать кульминации, но это не обязательно приведет к полному прекращению последовательных российских наступательных действий на всей территории Восточной Украины осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов", – резюмировали аналитики.

Это связано с тем, что оккупанты уже имеют устоявшуюся модель ведения боевых действий после кульминационных точек, а также ведения боевых действий при неблагоприятных погодных условиях.

Справочно. Российские войска переключили свое внимание со штурмов окрестностей Покровска южнее – теперь наибольшее количество атак происходит на Кураховском направлении в Донецкой области. По данным DeepState, в течение последних дней враг продвинулся в районе Красногоровки и Желанного Первого, а также имеет успехи у Цукурино, Горняка и в Максимильяновке. Враг хочет окружить Горняк и Кураховку, что позволит ему подойти к крупнейшему городу на юге Донбасса под контролем Украины – Курахово.