Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что россияне пользуются моментом, пока у Украины нет достаточного количества оружия. Цель врага – максимально растянуть линию фронта и отвлечь внимание украинских резервов с других направлений.

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Как россиянам удалось зайти в Харьковскую область

По словам Подоляка, россияне благодаря наступлению на Харьковскую область хотят существенно увеличить линию фронта, чтобы растянуть украинские резервы. Также враг хочет использовать возможности подойти ближе к Харькову, чтобы его атаковать артиллерией, не только управляемыми авиационными бомбами.

То, что они (россияне – 24 Канал) вообще смогли зайти на Харьковщину – это проблема дефицита оружия Украины. Также эта ситуация была вызвана неформальными запретами использовать оружие, которое у нас есть, даже в дефиците, по местам концентрации российских сил на территории России,

– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

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Стоит отметить, что пока россияне не прошли от границы с Украиной в Харьковской области дальше, чем на 5 – 6 километров. По словам Подоляка, это не то расстояние, которое хотели пройти россияне. ВСУ сдерживают россиян и наносят контрудары.

Генеральный штаб активно сегодня отрабатывает системы не только оборонительные, но и контрнаступательные,

– прокомментировал советник главы Офиса президента Украины.

Продвижение россиян в Харьковской области: смотрите на карте

Подоляк объяснил, что во время войны строительство фортификационных сооружений, например, в Харьковской области, невозможно из-за работы российской артиллерии, которая стоит за 10 километров до границы с Украиной. Артиллерия стреляет на расстояние 20 километров.

Можно там построить полноценные бетонированные фортификационные сооружения? – нет. Ведь идет постоянный обстрел более 2 лет. Где можно построить линию обороны, там они (украинские военные – 24 Канал) и строят, говорится о немного других расстояниях от государственной границы,

– добавил советник председателя Офиса президента Украины.

Количество российских военных, а именно 12 – 15 тысяч, которых страна-агрессор привлекла для наступления на Харьковскую область, по словам Подоляка, недостаточно для ее захвата, однако это большое количество для возможности продавить границу.

Что нужно для того, чтобы их уничтожить? – оружие. Было ли достаточно у Украины оружия, а именно снаряды, дальнобойные ракеты, РЭБ, авиация или противовоздушная оборона? – нет, недостаточно,

– пояснил советник главы Офиса президента Украины.

Какую тактику используют россияне

Оккупанты используют такую же тактику, как в Донецкой области – тактику небольшой концентрации сил и средств, осуществления штурмов небольшими отрядами параллельно с постоянным использованием управляемых авиационных бомб.

Чтобы можно было просочиться куда-то и захватить маленькие плацдармы,

– отметил советник главы Офиса президента Украины.

Для чего России расширение линии фронта

Россия, по словам Подоляка, имеет маленькое "окно возможностей" для реализации своей инициативы. Говорится о накоплении дополнительного ресурса Россией в течение последнего года.

В это время Украина "накапливала дефициты" оружия. Россия, понимая, что завтра такого "окна возможностей" не будет, потому что у Украины будет гораздо больше оружия, она пробует растянуть линию фронта для того, чтобы натянуть дефицитный резерв и оружие Украины и попытаться увеличить свои плацдармы,

– отметил советник председателя Офиса президента Украины.

Подоляк рассказал, что Генштаб четко понимает все вызовы россиян в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои дипломатические визиты в Европу для обсуждения дальнейших поставок техники Украины, чтобы провести Ставку, чтобы иметь актуальную информацию о событиях в Харьковской области и на других направлениях.

Обратите внимание! Президент Украины провел Ставку в Харькове. Глава государства заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. На заседании обсудили оперативную обстановку, задачи и потребности каждой привлеченной бригады и подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцы.

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