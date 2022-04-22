Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 22 апреля. Кроме того, в ведомстве рассказали о траектории движения врага.

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Какая ситуация на Востоке: данные Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Еще одна цель россиян – закрепиться на достигнутом рубеже в северных окрестностях Дибровного.

Штурмовые действия продолжаются в районе населенных пунктов Заречного и Марьинки. Еще в нескольких направлениях идут активные оборонительные бои.

Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная,

– говорится в своде.

В Генштабе добавляют, что для наступления захватчики используют тяжелую артиллерию.

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