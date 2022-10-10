Непутевые наступательные действия российской армии никогда не сравнятся с успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, только на Херсонщине освободивших 1170 квадратных километров территории. Оккупанты безрезультативно пытаются продвигаться в направлении Бахмута.

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Путин отправляет воевать на Донетчину "вагнеровцев"

Министерство обороны Великобритании 10 октября сообщило, что украинская армия продолжает давить на российские войска по всем направлениям. Несладко захватчикам как на Северо-Востоке, так и в Херсонской области на Юге Украины.

По словам ведомства, приоритетным для России является центральное направление на Донбассе – особенно район возле города Бахмута.

За последнюю неделю российские войска продвинулись в город на 2 км в двух направлениях, приближаясь к прорыву в Бахмуте, который испытал очень значительные разрушения от обстрелов,

– написали в твиттере министерства.

Вероятно, среди солдат, пытавшихся продвинуться в Донецкой области, есть "вагнеровцы". В частности, Путин отправил воевать мужчин, которых недавно набрал из российских тюрем.

Обратите внимание! В Оборонном ведомстве Британии подчеркнули, что России очень важно добиться хоть какого-то успеха на фронте. Однако у врага слишком негибкий план, который только приводит к поражениям.

Успехи ВСУ на Донецком направлении

В отличие от россиян, Вооруженные Силы ведут успешные наступательные контратаки в Донецкой области и отражают попытки врага захватить новые территории. В Генеральном штабе 9 октября сообщили, что украинская армия не дала оккупантам захватить населенный пункт Соледар в 20 километрах от Бахмута; Нью-Йорк, что недалеко от Горловки; Невельское и Победа.

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Всего в Донецкой области уже освобождены около 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных общинах. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграций оккупированных территорий 8 октября.

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