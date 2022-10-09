Херсонский активист Владимир Молчанов сообщил, что в Новой Каховке сейчас сосредоточены целых две армии резерва. Об этом он сказал на эксклюзивном стриме, который транслировал 24 канал.

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Мобилизованных негде размещать

Так, на левом берегу находится до 40 тысяч россиян – в разных локациях и населенных пунктах. Молчанов замечает, что то количество мобилизованных, которое отправляют на фронт, негде размещать.

Боеспособную часть резервов любым доступным способом пытаются перебрасывать на правый берег, чтобы затыкать дыры. На их места заходят мобилизованные, которые не прошли боевое слаживание – это просто вооруженная толпа,

– отметил он.

Примечательно, что те, которые уходят, разграбливают места расположения, не думая о судьбе своих "собратьев", которые придут на их место. К примеру, в Алешках они "обчистили" газовую котельную 4 школы. Поэтому мобилизованным, которые туда попадут, зимой не поздоровится.

Даже если в Новой Каховке стало меньше военных, говорит активист, значит, их просто перебросили на Берислав. Сейчас в Борозенском и Миловом россиян больше, чем местных жителей. Они загнали людей по подвалам и стреляют за попытки любых движений.

Все эти авральные меры со стороны России лишь откладывают конец оккупантов. У них нет устойчивой обороны и достаточного количества сел, где можно было бы закрепиться и создать узлы обороны. С дорогами так же не сложилось, будет сплошное болото,

– акцентирует Владимир Молчанов.

У россиян нет шансов

"То, что ВСУ возьмут до ноября, будет бесспорным освобождением. Россияне не смогут ни контратаковать, ни осуществлять нормальную поставку военных в опорных пунктах", – убежден активист.

Как отмечает Молчанов, с проблемой болота столкнутся и наши защитники. "Здесь нужно думать, как захватить как можно больше дорог с твердым покрытием. К примеру, такая дорога идет от Давыдова Брода до левого Берега напротив Снегиревки, где взорваны мосты, она идет вдоль Ингульца", – объяснил он.

Активист из Херсона уверен, что на левом берегу россияне абсолютно обречены. Впрочем, на правобережье их ждет такая же судьба.

Когда по их переправе начнет бить украинская артиллерия, они поймут все то несчастье, с которым они родились для того, чтобы умереть на правом берегу. Потому что убежать уже не получится, будет холодная вода,

– подытожил Молчанов.

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