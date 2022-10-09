Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що у Новій Каховці наразі зосереджено цілих дві армії резерву. Про це він сказав на ексклюзивному стрімі, який транслював 24 канал.

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Мобілізованих немає де розміщувати

Так, на лівому березі наразі перебуває до 40 тисяч росіян – у різних локаціях та населених пунктах. Молчанов зауважує, що ту кількість мобілізованих, яку відправляють на фронт, немає де розміщувати.

Боєздатну частину резервів у будь-який доступний спосіб намагаються перекидати на правий берег, щоб затикати дірки. На їхні місця заходять мобілізовані, які не пройшли бойового злагодження – це просто озброєна юрба,

– зазначив він.

Примітно, що ті, які йдуть геть, розграбовують місця розташування, не думаючи про долю своїх "побратимів", які прийдуть на їхнє місце. До прикладу, в Олешках вони "обчистили" газову котельню 4 школи. Тому мобілізованим, які туди потраплять, взимку буде непереливки.

Навіть якщо у Новій Каховці стало менше військових, говорить активіст, це означає, що їх просто перекинули на Берислав. Зараз у Борозенському і Миловому росіян більше, ніж місцевих жителів. Вони загнали людей по підвалах і стріляють за спроби будь-яких рухів.

Усі ці авральні заходи з боку Росії лише відтерміновують кінець окупантів. У них немає сталої оборони та достатньої кількості сіл, де можна було б закріпитися та створити вузли оборони. З дорогами так само не склалося, буде суцільна багнюка,

– акцентує Володимир Молчанов.

У росіян немає шансів

"Те, що ЗСУ візьмуть до листопада, буде безперечним звільненням. Росіяни не зможуть ні контратакувати, ні здійснювати нормальне постачання військових в опорних пунктах", – переконаний активіст.

Як наголошує Молчанов, з проблемою багнюки зіштовхнуться й наші захисники. "Тут потрібно думати, як захопити якомога більше доріг з твердим покриттям. Наприклад, така дорога йде від Давидового Броду до лівого Берега навпроти Снігурівки, де підірвані мости, вона йде вздовж Інгульця", – пояснив він.

Активіст з Херсона запевняє, що на лівому березі росіяни абсолютно приречені. Втім, на правобережжі на них чекає така сама доля.

Коли по їхній переправі почне гатити українська артилерія, вони зрозуміють усе те нещастя, з яким вони народилися для того, щоб померти на правому березі. Бо втекти вже не вийде, буде холодна вода,

– підсумував Молчанов.

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