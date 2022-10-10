Недолугі наступальні дії російської армії ніколи не зрівняються з успішним контрнаступом Збройних Сил України, що лише на Херсонщині звільнили 1170 квадратних кілометрів території. Окупанти безрезультативно намагаються просуватись у напрямку Бахмута.

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Путін відправляє воювати на Донеччину "вагнерівців"

Міністерство оборони Великої Британії 10 жовтня повідомило, що українська армія продовжує тиснути на російські війська на усіх напрямках. Несолодко загарбникам як і на Північному Сході, так і в Херсонській області на Півдні України.

За словами відомства, пріоритетним для Росії є центральний напрямок на Донбасі – особливо район біля міста Бахмута.

За останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км на двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмуті, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів,

– написали у твітері міністерства.

Ймовірно, серед солдатів, що намагались просунутись на Донеччині, є "вагнерівці". Зокрема, Путін відправив воювати чоловіків, яких нещодавно набрав із російських в'язниць.

Зверніть увагу! У Оборонному відомстві Британії наголосили, що Росії конче важливо досягнути хоч якогось успіху на фронті. Проте у ворога занадто негнучкий план, який лише призводить до поразок.

Успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку

На відміну від росіян, Збройні Сили ведуть успішні наступальні контратаки на Донеччині та відбивають спроби ворога захопити нові території. У Генеральному штабі 9 жовтня повідомили, що українська армія не дала окупантам захопити населений пункт Соледар, що за 20 кілометрів від Бахмута; Нью-Йорк, що недалеко від Горлівки; Невельське та Побєду.

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Загалом на Донеччині уже звільнено близько 40 населених пунктів у Лиманській та Святогірській територіальних громадах. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграцій окупованих територій 8 жовтня.

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