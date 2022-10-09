Відповідну інформацію почали писати у соцмережах та телеграм-каналах. Відомо, що так званий "журналіст" почав знімати тоді, коли ще не були готові декорації для зйомок.

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Вороги почали стрілянину між собою в Донецьку

При спробі фіксації злочинів "зі сторони ЗСУ" був відкритий вогонь по "журналісту" Андрію Руденко,

– мовиться в телеграм-каналах.

За попередніми даними, вогонь відкрив так званий "співробітник міністерства державної безпеки". Натомість Руденко (російський пропагандист і фанат війни) повідомив, що Алєксандр Козарєв (цілий "заступник міністра" псевдореспубліки) погрожував тим, що "журналіст" сам був зі зброєю та чинив опір.



Так званий "журналіст" поскаржився, що у нього стріляли / Скриншот 24 каналу

Варто пригадати, що російські військові обстріляли центр Донецька. Фіксувати нібито "злочини наших військових" приїхав так званий "воєнкор" Руденко.

Проте він прибув раніше, ніж було потрібно. Тоді майданчик для зйомок ще не підготували, а Руденко вже почав знімати. Тому по ньому і почав стріляти так званий "заступник міністра внутрішніх справ" Козарєв.

Варто пригадати, що російська пропаганда вміє придумати виправдання для багатьох прорахунків окупантів чи повідомити відверту брехню. Так, вони 8 жовтня почала вигадувати виправдання подіям на Кримському мосту. Детальніше читайте за посиланням.

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