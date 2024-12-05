Там захватчики сосредоточили достаточно большое количество живой силы, техники, средств. Это 24 Каналу отметил старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник.

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"Если мы говорим, что они зайдут на Запорожье со стороны Донецкой области, то это вероятно. Потому что там сосредоточено достаточное количество живой силы, техники, средств. Россиянам это может удаться. Но я не говорю, что дойти до самого города. Просто войти с этой стороны в Запорожскую область", – предположил он.

Где россияне могут продвигаться

Николай Мельник отметил, что на отрезке от Днепра до Малой Токмачки и дальше есть не один эшелон построенных оборонительно-фортификационных сооружений. Если россияне захотят их пробить, то столкнутся с очень большими проблемами. Там достаточное количество минных заграждений.

Частично там есть противотанковые рвы, которые вырыты в несколько эшелонов. Атаковать от Днепра условно на 25 – 30 километров в сторону Донецка с южного направления – это будет для них самоубийством. Однако, вероятнее всего, российская разведка работает, поэтому наступать там они не будут.

Их максимум – это просто выбить украинские войска с того выступления, которое в свое время там выгрызла, завоевала и 47-я бригада, и другие бригады под Роботино. В Роботино наши силы почти не держатся. Соответственно там осталось 5 – 7 километров, чтобы они просто нас вытеснили на те рубежи, которые мы имели в мае 2023,

– сказал старший лейтенант.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на Времовском направлении в Запорожской области враг продолжает вести активные боевые действия, однако признаков подготовки большого наступления оккупантов нет. Украинская разведка не фиксирует признаков подготовки российскими войсками масштабных наступательных действий, такой опасности в ближайшей перспективе нет.