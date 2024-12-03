Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире "Мы-Украина".

Смотрите также Россияне захватили рекордное количество территорий с марта 2022 года: Тимочко объяснил причину

Враг штурмует наши позиции малыми группами пехоты, применяя иногда боевые бронированные машины под прикрытием дронов и авиации. Уже где-то дней 10 ситуация практически одинакова: ежедневно осуществляется по 15 – 20, а то и 30 штурмов, как было вчера,

– отметил Волошин.

В то же время спикер отметил, что проведение масштабного наступления требует значительных ресурсов – большого количества техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, которые трудно скрыть в открытой местности.

Россияне не смогут стянуть силы

Так, по его словам, для того, чтобы осуществить большое наступление, врагу необходимо собрать значительные силы.

"Сделать это в степи, где трудно спрятаться, было бы невозможно остаться незамеченными для нашей разведки", – добавил спикер.

Более того, пока украинская разведка не фиксирует признаков подготовки российскими войсками масштабных наступательных действий. Поэтому такой опасности в ближайшей перспективе – нет.

"Российская армия сможет собрать огромную силу за 3 – 5 дней и начать наступление, в этом сомневаемся как мы, так и наша разведка", – подытожил он.

К слову, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня, 3 декабря, сообщил, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении, но для Запорожья угрозы нет.