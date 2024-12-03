Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі "Ми-Україна".

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Ворог штурмує наші позиції малими групами піхоти, застосовуючи інколи бойові броньовані машини під прикриттям дронів і авіації. Уже десь днів 10 ситуація практично однакова: щодня здійснюється по 15 – 20, а то і 30 штурмів, як було вчора,

– зазначив Волошин.

Водночас речник наголосив, що проведення масштабного наступу потребує значних ресурсів – великої кількості техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, які важко приховати у відкритій місцевості.

Росіяни не зможуть стягнути сили

Так, за його словами, для того, щоб здійснити великий наступ, ворогу необхідно зібрати значні сили.

"Зробити це в степу, де важко сховатися, було б неможливо залишити непоміченим для нашої розвідки", – додав речник.

Ба більше, наразі українська розвідка не фіксує ознак підготовки російськими військами масштабних наступальних дій. Тож такої небезпеки у найближчій перспективі – немає.

"Російська армія зможе зібрати величезну силу за 3 – 5 днів і розпочати наступ, у цьому сумніваємося як ми, так і наша розвідка", – підсумував він.

До слова, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні, 3 грудня, повідомив, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку, але для Запоріжжя загрози немає.