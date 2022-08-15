россияне возлагали огромные планы на Изюмское направление: почему планы кремля провалились

С Изюмского направления российская армия планировала подойти к Славянску и Краматорску, чтобы оцепить украинские силы. Однако оккупанты не смогли этого сделать из-за сопротивления ВСУ, проблем с логистикой и низкого боевого духа.

Учитывая успехи украинских военных, вытеснение оккупационных сил из Изюмского направления неотвратимо. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

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ВСУ сорвали планы россиян

Эксперт отметил, что в России возлагали большие надежды на Изюмское направление, поскольку там было большое количество войск, в том числе элитные подразделения, которые должны были выйти в Славянск и Краматорск с севера.

Определенный темп развивали российские силы в мае – начале июня. Эти планы были сорваны. Первое – из-за героического сопротивления украинских сил, которые не дали реализовать самые плохие сценарии. Второе – в связи с этим сопротивлением и в связи с тем, что не поступало фактически доукомплектования к российским силам, они начали испытывать деморализацию, начали появляться случаи дезертирства и не только,

– отметил аналитик.

По его словам, после безуспешных попыток наступления на Славянск оккупанты решили частью войск удерживать рубежи, которые есть на этом направлении, чтобы переориентироваться на Юг.

"Украинские силы на Юге начали давить и, конечно же, вот этот контингент, который был под Изюмом, пошел на усиление на Юг – на Запорожское и Херсонское направления. Это открыло определенные перспективы для украинских Вооруженных сил", – указал Мусиенко.

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"Кольцо вокруг Славянска разжимается"

По его мнению, об успехах ВСУ на этом направлении свидетельствует то, что оккупантов выбили из Богородичного, откуда они планировали развивать наступление, а также что украинские военные взяли под контроль господствующие высоты вокруг Святогорска. Такая же ситуация сложилась вблизи Долины и Райгородка.

"В Долину украинские силы кусок за куском выгрызают украинскую землю и остановили их продвижение. На востоке – вблизи Райгородка они остановлены по реке, они не могут продвигаться там. Это несколько ограждает это направление", – считает эксперт.

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Кроме того, как подчеркнул собеседник, российские силы начали наступательные действия по двум направлениям в районе Северска и усилились на Авдеевском направлении, чтобы не давать украинским силам обороны развивать успех в Изюмском направлении. Тем самым россияне показывают, что это их уязвимое место.

Возможно сейчас не идет о том, чтобы полностью разгромить Изюмскую группировку войск, но что можно констатировать, что кольцо вокруг Славянска по суше разжимается... Вытеснение Изюмской группировки – это неотвратимый процесс,

– резюмировал Мусиенко.

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