Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что враг не осуществляет аэроразведку украинской границы со стороны Беларуси. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Вражеские беспилотники залетали на украинскую территорию

По его словам, в последнее время явных признаков или частых случаев, когда со стороны Беларуси применялись бы технические средства для наблюдения за нашей территорией, украинские пограничники не фиксировали.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины долгое время фиксировалась активность беспилотников, которые, в частности, могли залетать на территорию нашей страны, но по ним открывался огонь,

– отметил спикер.

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Андрей Демченко подчеркнул, что они уничтожались для того, чтобы враг не мог отследить силы нашей обороны, расположенные на усилении Северного направления.

Обратите внимание! Оккупанты на территории Беларуси перебросили ближе к украинской границе свои боевые вертолеты. По имеющимся данным, вертолеты врага перебросили с аэродрома "Мачулищи" к аэродромам в Брестской области: "Барановичи", "Осовцы", "Лунинец".

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