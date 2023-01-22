Проте речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що ворог не здійснює аеророзвідку українського кордону з боку Білорусі. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ворожі безпілотники залітали на українську територію

За його словами, в останній час явних ознак або частих випадків, коли б з боку Білорусі застосовувались технічні засоби для спостереження за нашою територією, українські прикордонники не фіксували.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України тривалий час фіксувалась активність безпілотників, які зокрема могли залітати на територію нашої країни, але по нім відкривався вогонь,

– зазначив речник.

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Андрій Демченко наголосив, що вони знищувались для того, щоб ворог не міг відстежити сили нашої оборони, які розташовані на посиленні Північного напрямку.

Зверніть увагу! Окупанти на території Білорусі перекинули ближче до українського кордону свої бойові гелікоптери. За наявними даними, вертольоти ворога перекинули з аеродрому "Мачулищі" до аеродромів у Брестській області: "Барановичі", "Осовці", "Лунінець".

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