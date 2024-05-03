Лукашенко только притворяется идиотом: почему Беларусь не будет атаковать Украину

Сейчас Россия погрязла в боях в Украине, поэтому не может готовиться к наступлению на других участках. Только, когда удастся заморозить войну и освободить часть войск, тогда можно говорить о следующих планах Владимира Путина.

Сложно загадывать, что будет дальше, потому что на будущее влияет множество факторов. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что не надо забывать о белорусской армии.

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Может ли Беларусь присоединиться к войне

Вооруженные силы Беларуси активно готовятся к войне, но пока к боевым действиям их не привлекают. Александр Лукашенко понимает, что бросать армию на фронт в Украину вообще не вариант.

Он опытный политик. В отличие от Владимира Путина, он однажды выиграл конкурентные выборы, поэтому умеет выживать, находиться в сложной среде. Лукашенко понимает, что не может бросить свои силы против Украины, потому что ВСУ уничтожат их,

– рассказал Яковенко.

Сообщают, что белорусский диктатор может подготовить 50 – 100 тысяч бойцов, но надо помнить, что говорится о бойцах, которые даже не "нюхали пороха". А боеспособность армии как раз и определяется тем, через что прошли военные.

Украина воюет уже 10 лет, поэтому она такая сильная. Россия также, поэтому ее нельзя недооценивать, а белорусская армия не воевала ни дня. Лукашенко это понимает. Он только притворяется идиотом, но на самом деле таковым не является,

– отметил Игорь Яковенко.

Он добавил, что даже с поддержкой Путина, армия Лукашенко сможет противостоять ВСУ максимум несколько недель. Но если глава Кремля сможет каким-то образом заморозить войну, то использует это для разжигания других конфликтов.

"Для Путина война стала единственной формой существования. Без этого он не может. Путин прошел точку невозврата 24 февраля 2022 года. Поэтому дальше будет искать возможности для ее продолжения", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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