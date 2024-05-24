По данным ГУР, Кремль, кроме наступления на Харьковщину, запланировал также продвижение вперед на Сумщине. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, насколько серьезна опасность прорыва границы на этом направлении, передает 24 Канал.

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Должны быть готовы

Демченко отметил, что пока продолжается российская агрессия, стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом направлении. Представитель ГПСУ считает, что оккупанты могут повторить "харьковский сценарий" в Сумской области. Враг имеет целью растянуть силы нашего государства и посеять панику.

По состоянию на сейчас мы фиксируем, что у россиян недостаточно сил для того, чтобы достичь своей какой-то стратегической цели, продвинуться вглубь территории Украины достаточно далеко,

– заявил Демченко.

Однако, подчеркнул чиновник, силы захватчика могут преобладать наши силы. Несмотря на то, что у оккупантов недостаточно ресурсов, чтобы зайти далеко вглубь нашего государства, стоит быть готовыми ко всему, предупреждает Демченко.

Он напомнил, что российские ДРГ продолжают активно действовать в Сумской области. Именно здесь диверсии врага самые частые.

Возможна ли оккупация Сум

Риск повторного наступления на Сумщине оценил и глава ГВА Алексей Дрозденко. По его словам, уверенно утверждать, что нападения на регион не будет нельзя. В то же время военные и власть делают все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Дрозденко отметил, что враг действительно пытается накопить какие-то силы, однако имеет проблему со средствами.

Глава ГВА говорит, что сегодня наступление на Сумы невозможно. Если оккупанты решатся на него, то это не принесет им никаких успехов. Свидетельством тому, считает чиновник, является ситуация на Харьковщине, где произошло российское наступление, однако существенных результатов враг достичь не смог.

По словам Дрозденко, на севере Харьковской области оккупанты заняли ряд населенных пунктов, которые были в "серой зоне". То же самое ежедневно они могут попытаться сделать на Сумщине.

Никто у нас не знает, когда они там побегут в атаку. Чем встречать у нас есть, как не пустить их в город Сумы, – сейчас нет, никак, они не дойдут, шансов нет. Поэтому работаем, живем спокойно, но понимаем, что враг коварный,

– подчеркнул глава ГВА.

Напомним, что утром 10 мая Россия прорвала фронт на севере Харьковской области и оккупировала несколько населенных пунктов. Сейчас на том участке фронта идут бои в направлении Липцев и Волчанска. Президент Зеленский отметил, что ему хорошо понятны намерения врага. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что в случае возникновения риска наступления на Сумы, об этом сообщат официально.