Курское направление

Судя по всему в результате переброски российских сил с Курской группировки на ряд других направлений, процесс создания буферной зоны в Сумской области Украины несколько затягивается. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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ВСУ в направлении Беловоды – Журавки удалось оттеснить противника к северу от населенного пункта Беловоды, выбив его с нескольких передовых позиций. Очевидно, что командование 76-й десантно-штурмовой дивизии, а также 83-й ОДШБр, подразделения которых действуют на этих направлениях в своем желании действовать как можно шире переоценили собственные силы.

Аналогично можно сказать и о направлении Басовка – Новенькое, где ВСУ удалось заблокировать острое желание командования 106-й воздушно-десантной дивизии противника продвигаться к высотам в районе Юнаковки. Украинские подразделения, очевидно, отбили у врага несколько передовых позиций и наблюдательных пунктов на южной окраине Басовки.

В свою очередь, в Белгордской области россиянам удалось продвинуться между Поповкой и Демидовкой, оттеснив украинские подразделения в сторону границы.

Насколько я понимаю, российское командование постепенно избавляется от "головокружений от успехов" в Курской области и приходит к пониманию, что "буферизация" пограничной зоны в Сумской области обойдется ему очень дорого, в первую очередь – с точки зрения потерь. Учитывая тот факт, что основную часть российской Курской группировки составляет "элита" – воздушно-десантные войска и морская пехота – вполне вероятно, что в ближайшее время их заменят. Дальнейшее выполнение этой задачи могут поручить "пехоте" из состава 14-го и 44-го армейских корпусов. А собственно российских десантников с морской пехотой повезут на Донбасс или даже в Южную операционную зону.

Купянское направление

К югу от города, в полосе 1-й танковой армии (ТА), ВСУ, судя по всему, удалось оттеснить врага на север минимум на 1 километр.

Таким образом, очевидные стремления командования 2-й мотострелковой дивизии россиян расширить фланги своего "коридора" прорыва к реке Оскол, в районе села Кругляковка, пока остаются тщетными.

Общая ситуация на Купянском направлении характеризуется потерей интереса со стороны российского командования к действиям на флангах и возникновением такого к восстановлению наступления вдоль дороги Сватово – Купянск, в полосе 47-й танковой дивизии. На это, как минимум, намекает сосредоточение сил и средств противника в районе Кисловка – Уютное – Новая Тарасовка – Табаевка.

Однако демонстрация россиянам готовности начать "лобовое вытеснение" ВСУ с их плацдарма к востоку от Купянска, явно может быть своеобразной попыткой ввести в заблуждение наше командование, которое и так уже вынуждено маневрировать своими явно небогатыми силами одновременно перед фронтом как 6-й ЗВА противника, так и его 1-й ТА.

Именно о таком варианте продолжения наступления на Купянск свидетельствует перегруппировка части сил и средств из состава дивизий 1-й ТА на Лиманское направление.

Лиманское направление

144-я МСД из состава 20-й общевойсковой армии продолжает развивать наступление в направлении населенного пункта Новый Мир. Ее передовые подразделения ведут ожесточенные бои за взятие села Катериновка и уже вышли на южные окраины Новомихайловки, продвинувшись в целом за последние три дня на 1,1 – 1,2 километра.

На противоположном берегу реки Черный Жеребец подразделениям из состава 67-й МСД 25-й ЗВА при активной поддержке подразделений 169-й и 164-й ОМСБр той же армии удалось расширить зону контроля на восточном берегу реки, к югу от Ямполовки, которую они заняли чуть раньше.

Вместе с тем, подразделениям 25-й ЗВА все еще не удается вклиниться в северную часть Торского, чтобы вытеснить из него ВСУ до Заречного, что на западном берегу реки. Хотя атаки врага на этих направлениях являются достаточно упрямыми.

Тот факт, что 144-я МСД противника упорно рвется в северо-западном направлении на встречу 4-й тд 1-й ТА, несмотря на потери, свидетельствует о желании свернуть всю оборону ВСУ перед фронтом 3-й МСД 20-й ЗВА.

Иными словами, перед проведением рывка на Боровую, командование 20-й ЗВА и 1-й ТА явно стремятся решить несколько конкретных остроактуальных для них тактических задач, причем каждая из них в своей полосе. Единственное общее стремление для них – желание прорваться как можно ближе к самой Боровой.

В свою очередь, смещение акцентов командованием 20-й ЗВА с Лимана на Боровую подтверждает наличие определенного оперативного плана у российского командования. Одним из его элементов является использование реки Оскол как флангового прикрытия в дальнейшем наступлении, по сути, на Лиман и Славянск. Иначе оно бы не "сжигало" свое текущее пополнение в атаках с плацдарма на реке Черный Жеребец в северо-западном направлении, т.е. в направлении Боровой.

Северское направление

Подразделения 127-й ОМСБр из состава 3-й ЗВА продолжают закрепляться на терриконах Мелового карьера. Кроме того, подразделения из состава этой же армии ведут вялые и малоэффективные атаки в районе к югу от села Выемка, пытаясь продвинуться в северо-западном направлении вдоль железной дороги, ведущей к Северску. Сейчас они также безуспешны.

Очевидно, что сейчас основное внимание командования 3-й ЗВА противника больше приковано к левому флангу (Краматорское направление, район Часового Яра и северо-восточнее него), поэтому к атакам с востока оно относится, как к второстепенным. Вместе с тем, время от времени россияне активизируются на этом направлении, пытаясь связать ВСУ, с целью недопущения их применения именно в районе Часового Яра.

Однако эта "вялость" 3-й ЗВА в центре и на правом фланге своей полосы, прерываемая лишь спорадическими наступательными конвульсиями тактического масштаба, очень обманчива.

Эта ситуация может быстро и очень радикально измениться. Если, например, 20-я и 25-я ЗВА противника, действующие на соседнем Лиманском направлении, смогут выйти на рубеж Лиман – Ямполь. В этом контексте инициированное российским командованием реформирование всей 3-й ЗВА представляется вполне логичным и своевременным.

Наиболее опасным выглядит участок между Ореховом – Васильевкой – Спорным. Особенно, если противнику таки удастся прорваться на северный берег Северского Донца между Ямполем и Григорьевкой. В таком случае прорыв на Северск с южных и юго-восточных румбов будет логичным решением для россиян. Особенно, если они собираются штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию в течение своей летней кампании.

Пока линия боевого соприкосновения на большей части этого направления является более-менее стабильной, но повторюсь – эта стабильность очень обманчива.